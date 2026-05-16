FIGURA: William Gomes

Esteve no lance do único golo que valeu a vitória ao FC Porto e, de regresso ao onze inicial como uma de cinco novidades para a tarde da consagração, mostrou vontade e espírito competitivo para que este sábado de festa fosse pintado com uma vitória em campo.

MOMENTO: o autogolo que decidiu o jogo da consagração (69m)

O FC Porto chegou ao golo da vitória aos 69 minutos e foi um autogolo de Sidney Lima. William Gomes recuperou a bola e entregou a Froholdt, que cruzou para a pequena área e, ao tentar cortar, Sidney Lima acabou por marcar na própria baliza.

OUTROS DESTAQUES

Jan Bednarek: um patrão na defensiva portista, a dar a coordenação, coesão e liderança necessária à equipa desde a construção de jogo. Exemplo do espírito em torno da equipa foi a forma como se virou para a bancada atrás da baliza, a puxar pelo apoio dos adeptos, após um cruzamento agarrado pelo recém-entrado e estreante João Costa na baliza.

João Afonso: o jovem guarda-redes de 19 anos, estreado na equipa principal na vitória ante o Nacional, não conseguiu evitar aquele autogolo de Sidney Lima, mas exibiu-se em bom plano com algumas defesas que, sobretudo na primeira parte, foram mantendo o 0-0 no marcador.

Rodrigo Mora: começou o jogo a meio-campo e acabou-o como «falso 9» após a saída de Deniz Gül, num jogo em que bem tentou o golo num e noutro papel, mas não conseguiu. Aquele bom remate na melhor ocasião da primeira parte foi travado por João Afonso e, na segunda, de cabeça, à ponta-de-lança, viu a bola beijar a malha por cima da baliza.

João Costa e Bernardo Lima: o guarda-redes e o médio entraram, respetivamente, aos 71 e 82 minutos e tornaram-se também campeões nacionais, somando os primeiros minutos na Liga. Ao todo, elevaram para 33 o número de campeões pelo FC Porto esta temporada.

Serginho: bom jogo do médio português no meio-campo do Santa Clara, a ganhar a maioria dos duelos que disputou e a proporcionar boa ligação defesa-ataque aos açorianos, nas melhores chegadas da equipa à área contrária.