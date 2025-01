A FIGURA: Galeno

A figura do jogo, mas não pelos melhores motivos. O internacional brasileiro até foi sempre dos mais inconformados, mas fica diretamente ligado ao resultado. Falhou o penálti que poderia ter dado o 1-1 aos 72 minutos e, já em tempo de descontos, desperdiçou outro (além da recarga). Era a bola da vitória. E o Dragão bem puxou por ele antes do remate, mas tudo saiu ao lado.

O MOMENTO: Galeno desperdiça o segundo penálti, 90+4m

Era o lance que poderia dar a vitória. O público incentivou o brasileiro, que já tinha falhado um penálti, mas Galeno, depois de permitir a defesa a Gabriel Batista, atirou ao lado na recarga. Tão cedo não irá esquecer este lance.

OUTROS DESTAQUES

Gabriel Silva

O Santa Clara exige 10 milhões para vender o avançado brasileiro e entende-se que é claramente uma das principais figuras do plantel açoriano. Por vezes, andou muito sozinho no ataque e esbarrou no físico dos centrais portistas. Mas aproveitou a única ocasião que teve e, perante a desatenção da defesa do FC Porto, foi oportuno ao finalizar com um belo remate.

Gabriel Batista

É um dos bons guarda-redes da Liga. Muito seguro entre os postes e com uma defesa num penálti, o que é sempre meritório para um guardião.

Deniz Gül

O avançado turco foi chamado para o lugar do castigado Samu, mas não esteve à altura. Denotaram-se algumas deficiências técnicas e um faro de golo menos apurado. Aos 44 minutos, desperdiça uma ocasião escandalosa.

Alan Varela

À semelhança de Galeno, foi um dos que mais tentou remar contra a maré. Hoje teve de ser o patrão do meio-campo, isto porque faltou Nico ou Eustáquio ao lado e teve Vasco Sousa nessa zona. Assumiu a construção, deu equilíbrio e ainda assistiu Otávio para o 1-1.

Gonçalo Borges

Já reclamava a titularidade há algum tempo e é difícil explicar como não entrou no onze diante do Olympiakos. Teve alguns rasgos de criatividade, mas voltou a ser muito inconsequente nas suas ações.