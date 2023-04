FIGURA: Uribe

Sem ter sido brilhante, foi decisivo. Uribe ameaçou a baliza açoriana ao acertar na barra logo aos 15m e pouco depois da meia hora de jogo abriu o marcador, num penálti cobrado de forma irrepreensível. Sem o castigado Grujic como opção, na segunda parte e com o FC Porto a vencer pela margem mínima até dez minutos do fim coube-lhe a tarefa de segurar as pontas no meio-campo, perante o crescente atrevimento dos açorianos. Um jogador influente, que está em final de contrato. Mais um que possivelmente sairá a custo zero no final da temporada. Não será uma ausência fácil de colmatar.

--

MOMENTO: minuto 80. Namaso fez o Dragão respirar de alívio

O FC Porto vencia pela margem mínima e o Dragão mostrava a sua impaciência a cada posse de bola do Santa Clara. O publico nas bancadas suspirava, agitava-se na cadeira, a tensão sentia-se no ar. Será que o FC Porto iria desperdiçar o «brinde» que o Benfica lhe dera ao perder em Chaves? As dúvidas ficaram desfeitas a dez minutos do fim, quando o recém-entrado Danny Namaso apareceu oportuno na área a atirar para o segundo. A festa eclodiu aí e os adeptos ecoaram o nome do jovem avançado inglês, que retribuiu com um agradecimento.

--

OUTROS DESTAQUES:

Stephen Eustaquio

Teve no final do jogo a pior das notícias: a sua mãe faleceu este sábado no decorrer da partida, segundo informou o FC Porto no final. Sérgio Conceição tirou-o aos 56m. Antes disso, teve uma exibição segura, esteve perto do golo (aos 24m), e o pior momento do FC Porto coincidiu com a sua saída. O triunfo bem lhe pode ser dedicado. Isso, porém, é apenas futebol. E não é o mais importante na noite de hoje.

Toni Martínez

O espanhol pode até não marcar, mas deixa sempre tudo em campo. É um ponta de lança operário, daqueles que pega no martelo e no escopo e só os larga quando termina o seu turno. Hoje, em pouco mais de uma hora, acertou primeiro no ferro e depois conquistou dois penáltis. Sem Taremi, castigado, coube a Toni Martínez cumprir a função de referência ofensiva.

--

Tagawa e Gabriel Silva

O técnico dos açorianos Accioly bem pode arrepender-se de não ter lançado esta dupla mais cedo. Ambos entraram em campo aos 88m e três minutos depois fabricaram a jogada do golo do Santa Clara. O Gabriel Silva rompeu pela esquerda e serviu o Tagawa, que disparou de primeira na cara de Diogo Costa. Uma sociedade nipónico-brasileira que trouxe proventos demasiado tardios.