O FC Porto venceu o Santa Clara por 3-0, na 28.ª jornada da Liga, e conserva uma vantagem de seis pontos em relação ao Sporting, a seis rondas do final da competição. Fábio Vieira, com dois golos na reta final da primeira parte (38m e 41m), e Zaidu (84m) resolveram o jogo no Estádio do Dragão.

A equipa de Sérgio Conceição – ausente devido a castigo – continua a demonstrar uma superioridade inquestionável no campeonato português e chega a abril em posição favorável para a conquista do título. Conta apenas com uma baixa (Manafá) e tem talento de sobra no Mar Azul, sobretudo entre os jovens oriundos dos escalões de formação.

Mário Silva reencontrou quatro jogadores que estiveram na conquista da UEFA Youth League na tempoarada 2018/19 e foi precisamente um deles, Fábio Vieira, a estragar a noite do atual treinador do Santa Clara. Diogo Costa, João Mário e Vitinha também foram orientados pelo antigo técnico da equipa sub-19 dos dragões.

«Ele fez um trabalho excelente com jovens que estão hoje na equipa principal do FC Porto. Há esse conhecimento, mas uma coisa é a fase final do futebol de formação e outra coisa é apanhar algumas daquelas trutas no futebol profissional, é completamente diferente da formação», disse Sérgio Conceição na antevisão do encontro, a propósito de Mário Silva.

O mérito da afirmação plena de Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira passa precisamente pela equipa técnica do plantel principal dos dragões, sem esquecer o trabalho que foi realizado na formação.

Diogo Costa evoluiu como guarda-redes – ainda precisa de melhorar nas saídas da baliza pelo ar -, João Mário recuou no flanco para tornar-se um belo lateral direito, Vitinha saiu da sombra de Romário Baró para brilhar intensamente (na final da Youth League, por exemplo, foi suplente) e Fábio Vieira tornou-se mais maduro, em treino e em jogo. É uma fonte inesgotável de talento, mas precisou de ser enquadrado num contexto de maior profissionalismo.

Um dos maiores elogios que se podem apontar ao atual Sérgio Conceição é, precisamente, a crescente capacidade de lidar com as «trutas» que foi apanhando pelo caminho, encaixando-as no seu processo, moldando até o desenho tático para tirar máximo partido das individualidades. Uma coisa é jogar com Danilo e Marega, outra com Vitinha e Fábio Vieira.

Para além das «trutas» que vão surgindo, há um molusco verdadeiramente especial neste Mar Azul: Vieira, Fábio Vieira.

Foi do pé esquerdo do internacional sub-21 português que saiu a vitória caseira frente ao Santa Clara, um adversário que incomodou o FC Porto na primeira meia-hora de jogo. A caminho do intervalo, num lance vindo do laboratório do Olival, Vitinha tocou para o centro na cobrança de um livre e surgiu Vieira com um remate seco, colocado, a inaugurar o marcador (38m).

A estratégia visitante ruiu como um baralho de cartas e Pepê tirou partido de um erro da defensiva açoriana para lançar as bases para o 2-0. Mansour tentou um passe arriscado, o brasileiro intercetou, fugiu a Marco Pereira e atirou ao poste. Na recarga, Fábio Vieira bisou na partida (41m).

Em desvantagem ao intervalo, Mário Silva procurou agitar o jogo, mas sentiu falta de alguma de algumas das suas principais «trutas», unidades importantes no bom trajeto que o Santa Clara tem realizado.

Cryzan, melhor marcador da equipa, está de saída para o futebol chinês. Anderson Carvalho cumpriu castigo. E até a estrela Morita, à última hora, ficou de fora devido a um ligeiro problema físico.

Sem a profundidade desejada no plantel, a formação dos Açores fez pouco mais que adiar o primeiro dos dragões e lançar um par de sérios avisos na segunda parte, ameaçando o golo. Ao minuto 81, na melhor oportunidade dos visitantes, Ricardinho disparou de fora da área para uma defesa soberba de Diogo Costa.

Sérgio Conceição e Vítor Bruno, novamente promovido a responsável pelo branco dos dragões, lançaram a segunda vaga portista e Galeno entrou a todo o gás, recebendo um passe de Pepê para obrigar Marco Pereira a uma defesa apertada. Em velocidade, Zaidu chegou para recarga com o pé direito (84m). De imediato, pediu desculpa por marcar à anterior equipa.

Desfecho com inquestionável justiça e demasiado penoso para o Santa Clara, na noite em que o FC Porto igualou o recorde de invencibilidade do Benfica no campeonato português e Sérgio Conceição ultrapassou o número de vitórias de Artur Jorge como treinador portista, ficando apenas atrás do mestre José Maria Pedroto.