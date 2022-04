A FIGURA: Fábio Vieira

Aos 21 anos, o jovem portista está a realizar uma temporada a todos os níveis notável, apresentando um registo de sete golos e 13 assistências em 33 jogos, muito superior à época passada (apenas um golo e uma assistência em 29 jogos). Fábio Vieira parece mais maduro, mais focado, sem perder o talento que Mário Silva trabalhou nos sub-19 do FC Porto e Sérgio Conceição moldou na equipa principal. Nesta segunda-feira, longe de ser novidade, o esquerdino teve um papel decisivo, marcando dois golos em três minutos para decidir o encontro no Estádio do Dragão.

O MOMENTO: Zaidu termina o jejum

O lateral esquerdo não marcava desde dezembro de 2021 e terminou o jogo com um ritmo impressionante para quem veio lesionado da seleção da Nigéria e cumpre nesta altura o Ramadão, impossibilidade de ingerir alimentos durante o dia. Foi a jogo com as qualidades e os defeitos do costumo, terminando com nota positiva e o mérito de ter fixado o resultado final, de pé direito, após defesa de Marco a remate de Pepê. Como sinal de respeito, não festejou o golo à antiga equipa.

OUTROS DESTAQUES:

Pepê: fez por merecer a felicidade em momentos decisivos, mas continua a denotar alguma falta de eficácia, um handicap para um jogador que recebeu a dura missão de fazer esquecer Luis Díaz e que tem trabalhado imenso para o conseguir. Frente ao Santa Clara, por exemplo, sofreu a falta para o livre do 1-0, atirou ao poste antes de Fábio Vieira bisar e isolou Galeno, que rematou para defesa incompleta de Marco Pereira, aproveitada por Zaidu.

Vitinha: Sem a exuberância de outras demonstrações de qualidade, foi ainda assim uma das melhores unidades dos dragões, servindo de farol para as ofensivas azuis e brancas. Acumulou pormenores deliciosos ao longo do encontro, tanto em combinações soberbas com Fábio Vieira – como o livre que originou o 1-0 – como lances individuais, como aquele em que deu vários toques na bola e rematou sem a deixar cair. A bola desviou num adversário e foi à trave da baliza do Santa Clara.

Ricardinho: Numa equipa privada de algumas das principais referências – Anderson Carvalho, Morita e Cryzan -, Ricardinho acabou por assumir a responsabilidade de procurar criar desequilíbrios no último reduto do FC Porto, a partir dos flancos ofensivos. Correu bastante ao longo do encontro e protagonizou a melhor oportunidade de golo do Santa Clara, disparando de fora da área (81m) para uma defesa soberba de Diogo Costa.

Pepe: Há menos de uma semana, deu uma volta olímpica ao relvado do Estádio do Dragão para celebrar com os adeptos portugueses o apuramento da seleção para o Campeonato do Mundo de 2022, depois de uma exibição soberba. Nesta segunda-feira, Pepe voltou a exibir-se a grande nível, demonstrando ser um belo exemplar de longevidade. E lá foi ele, no final, para mais uma volta olímpica.