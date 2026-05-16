FC Porto-Santa Clara: Farioli muda cinco para o jogo da consagração
Petit faz duas alterações no onze inicial do Santa Clara
O FC Porto apresenta-se frente ao Santa Clara, no jogo da jornada 34 da Liga (a última) com cinco alterações em relação ao onze inicial da derrota por 3-1 ante o AVS.
Diogo Costa, Bednarek, Kiwior, Froholdt e William Gomes são as novidades na equipa treinada por Francesco Farioli. Saem Cláudio Ramos, Prpic (castigado), Thiago Silva, Seko Fofana e Pepê.
Já no Santa Clara, em relação à vitória por 2-0 ante o Nacional, o treinador Petit muda dois homens: entram Serginho e Fernando, saem Andrey e Gonçalo Paciência.
FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Alan Varela, Rodrigo Mora; William Gomes, Deniz Gul, Borja Sainz.
SUPLENTES DO FC PORTO: João Costa, Gabri Veiga, Pepê, Pablo Rosario, Nehuén Pérez, Terem Moffi, Séko Fofana, Bernardo Lima, Oskar Pietuszewski.
SANTA CLARA: João Afonso; Diogo Calila, Pedro Pacheco, Sidney Lima, Paulo Victor; Djé Tavares, Serginho; Welinton Torrão, Klismahn; Gabriel Silva; Fernando.
SUPLENTES DO SANTA CLARA: Gabriel Batista, Elias Manoel, Frederico Venâncio, Darlan Mendes, Lucas Soares, Isaac Valença, Vinícius Lopes, Andrey Santos, Henrique Silva.