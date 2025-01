O FC Porto apresenta-se para o duelo deste domingo com o Santa Clara com seis alterações face ao onze que alinhou na derrota com o Olympiakos (1-0), na Liga Europa.

João Mário, Nehuén Pérez, Nico González, Pepê, Rodrigo Mora e Samu dão lugar a Martim Fernandes, Otávio, Vasco Sousa, Fábio Vieira, Gonçalo Borges e Deniz Gül.

Nico e Samu, expulsos em Barcelos, são baixas por castigo, assim como Eustáquio, que completou uma série de cinco amarelos. Os restantes estão no banco e podem ser opções para José Tavares, que chamou o jovem médio Domingos Andrade, da equipa B.

Siga o FC Porto-Santa Clara AO MINUTO

Já o Santa Clara, de Vasco Matos, apresenta duas mexidas relativamente ao desaire com o Estoril: MT e Klismahn entram para os lugares de Frederico Venâncio e Safira.

OS ONZES OFICIAIS:

FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Djaló, Otávio, Francisco Moura, Alan Varela, Vasco Sousa, Fábio Vieira, Gonçalo Borges, Galeno e Deniz Gül.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Pepê, Zaidu, Namaso, João Mário, Nehuen Pérez, Rodrigo Mora, Domingos Andrade e José Pedro.

SANTA CLARA: Gabriel Batista, Luís Rocha, Sidney Lima, Matheus Pereira, Diogo Calila, Klismahn, Adriano, MT, Pedro Ferreira, Vinicius e Gabriel Silva.

Suplentes do Santa Clara: Neneca, Matheus, Ricardinho, João Costa, Frederico Venâncio, Guilherme Ramos, Serginho, Daniel Borges e Lucas Soares.