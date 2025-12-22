O FC Porto visita o Alverca esta segunda-feira (18h45), num jogo em que Francesco Farioli está obrigado a mexer no centro da defesa.

Jan Bednarek, que viu o quinto amarelo na última jornada do campeonato, até alinhou na goleada na Taça de Portugal, diante do Famalicão (4-1), mas terá de ficar de fora da ficha de jogo no Ribatejo. Pablo Rosario deverá recuar no terreno e fazer companhia a Jakub Kiwior no eixo defensivo, embora a opção por Dominik Prpic não possa ser descartada.

Quanto às outras posições, deverão estar mais próximas da melhor versão do FC Porto esta temporada.

No lado ribatejano, Sandro Lima é ausência confirmada, face à expulsão diante do Arouca, na ronda passada.

O FC Porto, que é líder da Liga, está invicto no histórico com o Alverca. Em dez jogos no campeonato com os alverquenses (11.º), os dragões nunca perderam.

A partida desta segunda-feira, da 15.ª jornada da Liga, terá arbitragem de João Pinheiro e arranca às 18h45, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis do Alverca-FC Porto