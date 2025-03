Ao contrário do que pode acontecer com o Benfica, o FC Porto não tem qualquer jogador castigado para o clássico do próximo domingo, da 28.ª jornada da Liga.

André Franco, que tem quatro amarelos no campeonato, era o único jogador em risco na equipa treinada por Martín Anselmi, mas não viu cartão amarelo na vitória ante o Estoril (1-2) no domingo.

No Estádio António Coimbra da Mota, apenas Nehuén Pérez e Francisco Moura foram amarelados nos dragões. Se o lateral-esquerdo viu apenas o primeiro amarelo na Liga esta época, o central viu o oitavo. Por isso, o argentino junta-se a André Franco nos jogadores em risco no FC Porto para a visita ao Casa Pia, da 29.ª jornada da Liga (12 abril, 20h30).

No Benfica, que antes do clássico ainda recebe o Farense esta quarta-feira, para a 28.ª jornada, Florentino e Di María estão em risco de falhar o jogo no Porto.

O FC Porto-Benfica está marcado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Esta segunda-feira, os azuis e brancos anunciaram lotação esgotada para o clássico, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

