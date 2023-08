Com Otávio de saída para os sauditas do Al Nassr, Sérgio Conceição estreia o reforço Nico Gonzalez como titular na receção do FC Porto ao Farense.

Zaidu e Toni Martínez também são novidade em relação à jornada inaugural dos dragões.

Sérgio Conceição leva para o banco dois guarda-redes: Cláudio Ramos e Samuel Portugal. O treinador do FC Porto optou por não chamar jogadores da equipa B inscritos na Liga.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustáquio, Nico; Galeno, Pepê, Taremi e Toni Martínez.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Samuel Portugal; David Carmo, Grujic, André Franco, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Fran Navarro e Danny Namaso.

FARENSE: Ricardo Velho; Pastor, Zach Muscat, Gonçalo Silva, Talocha, Fabrício, Cláudio Falcão, Mattheus Oliveira, Marco Matias, Belloumi e Rui Costa.

Suplentes do Farense: Luiz Felipe; Fran Delgado, Artur Jorge, Elves Baldé, Rafael Barbosa, Bruno Duarte, Talys, Seruca e Vítor Gonçalves.