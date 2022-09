Após a derrota pesada frente ao Brugge, o principal foco do FC Porto passa em preparar o embate com o Estoril, na sétima jornada da Liga.

A equipa dos dragões voltou aos treinos no Centro do Olival, e contou com a presença do treinador Sérgio Conceição, após o triste episódio que a sua família sofreu na passada terça-feira no Estádio do Dragão.

Otávio, que voltou surpreendentemente a jogar na derrota perante o Brugge, voltou a fazer tratamento esta quarta-feira e é nesta altura o único jogador que consta no boletim clínico.

O FC Porto defronta o Estoril no próximo sábado, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.