Que arrepio! Quis o destino que a invencibilidade portista fosse testada a sério no Dia de Finados, mas o líder continua bem vivo e segue isolado da Liga, com três pontos de vantagem para o Sporting e quatro para o Benfica.

A verdade é que o FC Porto tremeu como poucas vezes esta época. A noite já não é de Halloween, mas teve direito a travessuras de Vicens e a um chocolate minhoto.

O técnico espanhol, que mudou três peças no onze, disse que não ia ao Dragão com medo e os números dão-lhe razão. Esta noite, o Sp. Braga teve o dobro da posse de bola do FC Porto (67%-33%) e até mais remates (11-9).

Depois da pálida primeira parte em Moreira de Cónegos, Farioli apostou de início em William e Rodrigo Mora, sentando os espanhóis Gabri Veiga e Borja Sainz, mas, quase por ironia, acabariam por ser estes a resolverem o jogo, já na segunda parte.

Sofrido até ao fim

Tal como noutros jogos recentes, o FC Porto revelou dificuldades na primeira fase de construção, perante um 3-4-3 do Sp. Braga, que pressionava alto e ocupava bem os espaços. As oportunidades rareavam e só acabariam por surgir no quarto de hora final da primeira parte.

Aos 32m, Froholdt chegou a marcar, mas Fábio Veríssimo acabou por assinalar falta de Bednarek sobre Hornicek. Acabaria o FC Porto por descobrir o caminho da baliza com um remate do meio da rua de Samu, que teve um atalho no desvio de Mora, já aos 45m.

A vencer, esperar-se-ia um dragão mais dominador na segunda parte. Puro engano!

O Sp. Braga, que já tinha mais posse ao intervalo (58%-42%), surgiu ainda mais mandão no segundo tempo e chegou ao golo logo no início da segunda parte, com Victor Gómez a rematar para a baliza num lance de canto em que Alberto ficou a pedir falta de Lagerbielke ao segundo poste.

Com o empate, o FC Porto, ao invés de crescer, encolheu-se, chegou mesmo a jogar em 20/30 metros lá atrás. Farioli mexeu na equipa e acabou por ter a felicidade de ver dois jogadores saídos do banco a resolverem um jogo que parecia um quebra-cabeças.

Aos 79m, Gabri fez um passe a rasgar, Borja antecipou-se a Victor Gómez e fez o golo com que as bancadas explodiram de alegria. 2-1, vitória sofrida numa das mais apagadas exibições do FC Porto de Farioli nesta temporada.

Quase um São Jorge a trespassar um Dragão

O Sp. Braga destemido perdeu a batalha, mas caiu de pé. Apesar de estar a meio da tabela e de ficar a 15 pontos do líder (e poder ficar a nove do quarto lugar), fez uma excelente exibição em casa de um dos sérios candidatos ao título.

Neste duelo nortenho, quase que foi possível imaginar Vicens vestido de São Jorge, esse soldado romano do exército do imperador Diocleciano, qual «Gverreiro», a trespassar um Dragão com uma lança. Só não foi mesmo assim, porque no futebol contam os golos e a eficácia e a abnegação também entram em campo.

Ganhou a equipa que soube sofrer e aproveitar melhor os erros do adversário. Mas a imagem que fica não é a mais tranquilizadora para os azuis e brancos.

Ainda assim, por cá, FC Porto continua invicto. E, para já, resiste a tudo: até ao Dia dos Fiéis Defuntos.