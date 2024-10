A FIGURA: Pepê

Decisivo nos dois golos do FC Porto. Antes do penálti, faz um passe picado para a área, que desmarca Galeno, para o compatriota conquistar o penálti. No 2-1, combinou com Nico González e não se amedrontou no momento de finalizar na cara de Matheus.

O MOMENTO: golo de Pepê, 59m

O Sp. Braga tinha marcado apenas cinco minutos antes e o golo de Pepê surgiu em boa altura para os dragões. Desde a rapidez do apanha-bolas a entregar a bola, até à combinação do brasileiro com Nico González, foi tudo praticamente bem feito.

OUTROS DESTAQUES

Nico González

É um dos grandes nomes da época azul e branca. O médio espanhol transpira classe com bola, entende o jogo na perfeição e é ainda melhor quando sobe alguns metros no terreno. Fica na retina a combinação com Pepê no golo decisivo.

Vítor Carvalho

Cresce nos jogos grandes. Não tem sido a melhor época do brasileiro, mas desta feita agigantou-se no meio-campo, com um raio de ação alargado, ajudando quer na defesa, quer no ataque. Não é à toa que a primeira ocasião de golo do Sp. Braga é dele. Ganhou inúmeros duelos.

Niakaté

O defesa-central teve várias intervenções decisivas. Foi rápido nos duelos com os adversários e não se escondeu de ir na dividida com Samu, tendo até conseguido impor-se ao avançado espanhol.

Roger

O extremo minhoto fez um jogo à sua imagem. Desequilibrou bastante pela direita e, sobretudo na primeira parte, deu dores de cabeça a Francisco Moura. Além disso, foi solidário com, Victor Gómez no momento defensivo. Apontou um grande golo, embora com ajuda de um desvio.