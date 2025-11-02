A FIGURA: Borja Sainz

Pode não ser o extremo mais talentoso do plantel, mas este basco ex-Norwich é um jogador à Porto. Joga de faca nos dentes, não dá nenhuma bola por perdida e… tem golo! Hoje, Borja entrou em campo para ser herói. Aproveitou um belo passe de Gabri Veiga para se isolar na cara de Hornicek e disparar para o fundo das redes, fazendo eclodir a chama do Dragão.

O MOMENTO: minuto 79. Banco espanhol resgata Farioli

Farioli sentou no banco a dupla espanhola, depois de uma primeira parte pálida em Moreira de Cónegos, na última jornada, mas por ironia acabaram por ser Gabri Veiga e Borja Sainz a saltarem do banco para resolverem um jogo muito difícil. Aos 79 minutos de jogo, o galego fez um passe a rasgar e o basco descobriu o caminho da baliza: antecipou-se ao seu compatriota Victor Gómez e na cara de Hornicek fez o 2-1 com que o Dragão explodiu de alegria.

OUTROS DESTAQUES:

Samu

Travou uma dura batalha com Lagerbielke, baixando no terreno e tentando ganhar cada bola longa e segurar de costas para a baliza. O modo incansável e abnegado como se dedicou deu frutos, em cima do intervalo, quando decidiu disparar do meio da rua, uma bola que acabou por desviar em Rodrigo Mora e encontrar o fundo das redes para o golo que levou os portistas a vencer para o intervalo.

Gabri Veiga

O pode estar até em baixo de forma, mas quando toca na bola, não engana: o galego de Porriño é um craque da cabeça aos pés. Entrou em campo para o lugar de Rodrigo Mora e acabou por ser determinante para o golo portista.

Kiwior e Bednarek

Estará aqui a grande diferença para o FC Porto da época passada. Tal como uma casa se constrói pelos alicerces, as bases de uma equipa constroem-se a partir de trás. O FC Porto assenta nos dois pilares polacos. Dois centrais com experiência de Premier League e que se entendem de olhos fechados. Hoje, os dragões sofreram muito, mas não tremeram tanto quanto na época anterior.

Ricardo Horta

De luto, pela morte na véspera do seu avô (aos 90 anos), o capitão foi a jogo e mostrou porque é o líder da equipa. Grande referência ofensiva, com um toque diferenciado, foi ele que trouxe maior perigo à baliza portista na primeira parte. Primeiro com um remate cruzado que defendido por Diogo Costa, logo a seguir com outro disparo intercetado por Kiwior.

Víctor Gómez

Seguro a defender, letal a atacar. O espanhol merece destaque por ser o autor do golo dos minhotos, mas não só. Foi central do lado direito, foi lateral quase a fazer de ala e esteve quase sempre no sítio certo. Até que aos 78m, acabou por ser deixado para trás por Borja Sainz e acabou por ficar ligado ao lance que decide o jogo. Exibição agridoce.

Lagerbielke

Não foi fácil a luta corpo a corpo com Samu, mas o sueco saiu-se bem, apesar de faltoso. Para lá desse fator, foi decisivo no lance do golo dos minhotos.