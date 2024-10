Depois do grande duelo com o Manchester United, o Estádio do Dragão recebe este domingo o grande jogo da 8.ª jornada da Liga, com o FC Porto de Vítor Bruno a receber o Sp. Braga de Carlos Carvalhal. Um jogo com início marcado para as 20h30 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Dois grandes jogos separados por apenas três dias e o tempo de recuperação acabou por ser o tema mais abordado por Vítor Bruno na antevisão da partida, mas o treinador também falou numa «vontade louca» de vencer o Sp. Braga, depois da desilusão que foi o empate consentido diante da equipa de Erik ten Hag em período de compensação.

Apesar de tudo, Vítor Bruno não deverá promover muitas alterações no onze, uma vez que, depois deste jogo, com a paragem para os compromissos das seleções, haverá tempo para recuperar. Pepê e Galeno deverão voltar, assim, a serem os principais municiadores de Samu, um avançado com um «perfil físico raro» no futebol português.

Fica em aberto a possível estreia a titular de Fábio Vieira que, desde que regressou, somou apenas 22 minutos frente ao Arouca e mais 12 com o Manchester United. Fora de combate estão os mesmos de sempre: Zaidu, Marcano e Fran Navarro.

Se o FC Porto ficou frustrado com o empate consentido diante da equipa de Old Trafford, o que dizer da derrota do Sp. Braga, no Pireu, diante do Olympiakos? Carlos Carvalhal falou numa «exibição cinzenta» e apelou a uma «forte atitude competitiva» para o jogo deste domingo.

Muitos mais dúvidas em relação ao onze do Sp. Braga para este domingo, uma vez que, tal como Vítor Bruno mencionou na antevisão, a equipa minhota, além das muitas lesões, tem variado muito de jogo para jogo. Em relação ao jogo de Atenas, Gorby e El Ouazzani são candidatos fortes à titularidade, num embate em que a equipa de Carvalhal, apesar da desilusão europeia, procura a quarta vitória consecutiva na Liga.

Fora das opções de Carlos Carvalhal continuam João Moutinho, Robson Bambu, Paulo Oliveira e Rodrigo Zalazar.

Confira as equipas prováveis na galeria associada