Rodrigo Mora e William Gomes são as grandes novidades no onze do FC Porto, que esta noite recebe o Sp. Braga, no Dragão, no jogo grande da 10.ª jornada da Liga.

Farioli aposta nos dois jovens e pretere os espanhóis Gabri Veiga e Borja Sainz, que haviam sido titulares frente ao Moreirense.

Se o técnico italiano dos dragões muda dois jogadores em relação ao onze da última jornada, Carlos Vicens muda três no Sp. Braga.

Em relação à goleada sobre o Santa Clara, saem João Moutinho, Gabri Martínez e Fran Navarro, entrando Florian Grillitsch, Mario Dorgeles e Rodrigo Zalazar.

Fábio Veríssimo (AF Leiria) é o árbitro do jogo e tem como assistentes Pedro Martins e Hugo Marques. Gustavo Correia é o quarto árbitro. O vídeo-árbitro é Fábio Martins, auxiliado por Cláudia Ribeiro.

O FC Porto parte para este jogo na liderança da Liga, com 25 pontos, os mesmos que o Sporting e mais um do que o Benfica, embora ambos os rivais tenham mais um jogo. O Sp. Braga é 7.º classificado com 13 pontos, menos 12 do que os dragões.

As equipas iniciais para o clássico:

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Pablo Rosario, Prpic, Deniz Gül, Ángel Alarcón, Rodrigo Mora.

SP. BRAGA: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva, Samuel Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Lukebakio, Pavlidis, Sudakov.

Suplentes do Sp. Braga: Samuel Soares, Ivanovic, Barreiro, Schjelderup, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Gonçalo Oliveira, João Rego, Ivan Lima.

