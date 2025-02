«Erros meus, má fortuna», escrevia Camões num soneto de uma altura em que o futebol e muito menos a forma atual do FC Porto eram sequer temas do dia. Este clássico, que mais do que «amor ardente» teve paixão escrita nas bancadas com 49 143 adeptos e a transbordar em campo, parecia resolvido com um lampejo de génio de um dos dois prodígios de 17 anos que brilham em cada equipa.

Porém, havia ainda aqueles descontos que tudo podem mudar. E os cinco minutos de tempo extra tiveram tanta história como os restantes 90.

Houve muito Mora no clássico, mas a decisão parecia destinada aos pés de Quenda. No entanto, depois de exausto e exangue de tanta luta, o Dragão entrou em ebulição na hora em que Danny Namaso apareceu solto na área para desviar após assistência de Samu.

Um caldeirão a ferver, que se tornou ainda mais efervescente quando Mattheus Reis e Diomande foram expulsos de seguida, no último lance do jogo.

Este, porém, é o fim da história.

O jogo começou com Gyökeres e Morita no banco, com Rui Borges a alterar apenas João Simões pelo lesionado Geny Catamo.

O 4-2-3-1 leonino encaixou-se no 3-4-3 de Anselmi – com Zé Pedro a entrar pelo castigado Otávio e Pepê titular em vez de Gonçalo Borges – e a pressão alta leonina colocou dificuldades de construção no primeiro terço aos dragões.

O FC Porto apenas sacudiu o jogo pouco antes da meia-hora de jogo o Dragão soltou fumo com dois lances de quase golo. Eustáquio atirou de pé esquerdo à barra. Logo a seguir, Samu tentou quase do meio-campo um chapéu de aba larga a Rui Silva, que saiu centímetros acima do travessão.

A chama viva surgiria, porém, aos 42m, na outra baliza. O génio de Quenda soltou-se da lâmpada e fez magia: rompeu sobre a esquerda, deixou Zé Pedro nas covas e deixou a bola de bandeja para Fresneda marcar pelo segundo jogo consecutivo.

Ao intervalo, o Sporting estava na frente do marcador e com vantagem nos remates (7-3) e na posse de bola (53%-47%). O resultado era, ainda assim, penalizador para um FC Porto que voltaria para a segunda parte decidido a mandar no jogo.

«Perdido por 100, perdido por 1000», terá pensado Anselmi, que foi lançando peças e até estreou o reforço William Gomes.

O minuto 67, ainda assim, é exemplar no que toca às diferenças de profundidade de cada plantel: Rui Borges lançou em campo Gyökeres e Morita, ainda que limitados fisicamente, Anselmi recorreu a Gonçalo Borges.

Contudo, o FC Porto criou, encostou o leão às cordas e virou do avesso a estatística. 18-12 em remates, 56%-44% em posse de bola, 6-3 em cantos. O prémio viria no fim, em jeito de pontapé numa crise de confiança que não acabou com este empate.

Namaso salvou o dragão sobre o gongo. Um empate que quase soube a vitória, porque tudo isto tem um contexto.

Não há memória de o dragão ter entrado num clássico tão cabisbaixo. Apesar de o Sporting não vencer desde 2016 – os últimos 11 jogos são sete vitórias e quatro empates para o FC Porto – o presente é que conta nestas coisas. O Sporting é um bloco mais sólido, os jogadores têm mais certeza de passe e ocupam melhor os espaços. A tentativa de gerir o resultado terá traído a equipa leonina.

Ainda assim, o campeão mantém os oito pontos de vantagem sobre este rival e é o principal candidato ao título – apesar de o Benfica poder agora encurtar a distância para três pontos.

Por outro lado, não há grandes motivos para festejar no Dragão. Apenas para pôr tudo em perspetiva.

O FC Porto não vence há cinco jornadas. Neste período perdeu 12 pontos em 15 possíveis e tem uma das piores sequências da sua história – uma vitória nos últimos oito jogos em todas as competições.

Em todo o caso, se o Sporting, campeão e líder, é uma equipa feita, o FC Porto é um projeto em construção – com uma clara aposta em jovens talentos, algo que o Sporting bem conhece ao longo da sua história recente.

Anselmi tem uma ideia de jogo clara e uma ambição de fazer de um conjunto de jovens jogadores descrentes uma equipa cheia de personalidade.

O desafio é que, para estes lados, a paciência é inversamente proporcional ao palmarés de adeptos que têm memória de ganharem tudo o que havia para ganhar cá e lá fora.

Se esta noite há motivo para sorrir no Dragão é apenas por isto: há uma centelha de esperança.

O adeus ao título fica para depois.