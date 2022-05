O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou mais um processo disciplinar a visar a SAD do FC Porto, o futebolista Matheus Reis e seis outras pessoas, na sequência dos acontecimentos no final do FC Porto-Sporting, no Estádio do Dragão, a 11 de fevereiro e relativo à 22.ª jornada da I Liga portuguesa 2021/22 e que terminou empatado, 2-2.

Em nota oficial, esta semana, o CD refere que foi instaurado um processo disciplinar «a João Paulo Vieira de Sousa, a Ricardo Manuel Vasconcelos Carvalho, a Carlos Miguel Alves Carvalho, à Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, a Matheus Reis de Lima, a Manuel Silva, a Cláudio Filipe Nova e a Carlos Elias, por deliberação da Secção Profissional, de 17 de maio de 2022», depois dos factos ocorridos no FC Porto-Sporting e «na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 18 – 2021/2022, instaurado em 15.02.2022, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta» a 9 de maio.

Além de ser visada a SAD do FC Porto e o futebolista do Sporting, Matheus Reis, os outros elementos em questão estavam associados à realização e organização do clássico.

«O processo foi enviado, dia 17 de maio de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução», refere ainda a nota oficial do CD da FPF.