Já são conhecidos os «onzes» iniciais de FC Porto e Sporting, para o clássico da 21.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 20h45 desta segunda-feira.

Acompanhe o FC Porto-Sporting no AO VIVO do Maisfutebol

Farioli faz três mudanças em relação ao onze que utilizou diante do Casa Pia em Rio Maior. Jakub Kiwior, Alberto Costa e Victor Froholdt entram para os lugares de Thiago Silva, Francisco Moura e Pablo Rosario.

Do lado do Sporting, a grande novidade de Rui Borges é a aposta em Hidemasa Morita que vai jogar ao lado de Morten Hjulmand no meio-campo.

Equipas oficiais:

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Martim Fernandes; Alan Varela, Gabri Veiga e Victor Froholdt; Pepê, Samu e Borja Sainz.

Suplentes: Cláudio Ramos; Thiago Silva, Francisco Moura, Pablo Rosario, Seko Fofana, Rodrigo Mora, Oskar Pietuszewski, Deniz Gül e Terem Moffi.

SPORTING: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo; Hidemasa Morita e Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia; Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Daniel Bragança, João Simões, Faye, Luis Guilherme e Rafael Nel.