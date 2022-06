O processo dos incidentes no relvado no final do Clássico entre FC Porto e Sporting ainda está na Comissão de Instrutores da Liga, ao contrário do episódio ocorrido na garagem do Dragão.



Recorde-se que após o apito final, os jogadores de ambas as equipas envolveram-se em confrontos no relvado do Dragão. O papel dos Assistentes de Recinto Desportivo está sob investigação assim como o «comportamento de elementos da equipa de ativações publicitárias» que arremessaram objetos e agrediram Matheus Reis.



No que respeito aos incidentes na garagem, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu aplicar uma multa e suspender Vítor Baía e Rui Cerqueira. Por sua vez, Sérgio Conceição foi absolvido.