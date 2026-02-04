FC Porto-Sporting: Luís Godinho é o árbitro do clássico do Dragão
Tiago Martins será o VAR no jogo grande da 21.ª jornada
Luís Godinho (AF Évora) é o árbitro nomeado para dirigir o Clássico entre FC Porto-Sporting. O VAR será Tiago Martins.
Noutros jogos, Bruno Costa é o escolhido para o duelo entre Benfica e Alverca, com João Casegas encarregue do VAR. Miguel Nogueira é o juiz do Sp. Braga-Rio Ave, com João Bento na sala do VAR.
João Pinheiro vai dirigir o FC Porto B-Académico, da II Liga. Iancu Vasilica arbitra o Portimonense-Benfica B e Fábio Melo o Paços de Ferreira-Sporting B.
Eis todas as nomeações da Liga:
Moreirense FC-Gil Vicente FC
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
CF Estrela-CD Santa Clara
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Estoril Praia-CD Tondela
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: André Ferreira e João Bessa Silva
4.º árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
FC Arouca-Vitória SC
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: André Dias e João Martins
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Jonathan Babo
CD Nacional-Casa Pia AC
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: Fábio Silva e David Soares
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
SC Braga-Rio Ave FC
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
SL Benfica-FC Alverca
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
FC Famalicão-AFS
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Alexandre Ferreira e Diogo Pereira
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo
FC Porto-Sporting CP
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Felisberto
Nomeações para os jogos da 21.ª jornada da II Liga:
FC Porto B-Ac. Viseu FC
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Cátia Tavares
GD Chaves-FC Penafiel
Árbitro: José Rodrigues
Assistentes: Filipe Gomes e Rudi Rodrigues
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Lus. Lourosa FC-FC Felgueiras
Árbitro: Marcos Brazão
Assistentes: Luís Viegas e Rui Martins
4.º árbitro: Daniel Martins
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Pedro Ribeiro
Marítimo M.-SC Farense
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Fábio Monteiro
UD Oliveirense-FC Vizela
Árbitro: Flávio Lima
Assistentes: Rodolfo Esteves e Vanessa Gomes
4.º árbitro: Gonçalo Rosa
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Leixões SC-CD Feirense
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: José Bessa
VAR: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras
SCU Torreense-UD Leiria
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Pedro Ribeiro
Portimonense SC-SL Benfica B
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e Inácio Pereira
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Sancho
FC Paços de Ferreira-Sporting CP B
Árbitro: Fábio Melo
Assistentes: Carlos Martins e Rafael Formoso
4.º árbitro: Carlos Macedo
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Ricardo Luz
[Notícia atualizada às 17h05]