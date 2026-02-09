Alegrem-se os adeptos de futebol, pois hoje é dia de Clássico. FC Porto recebe o Sporting na noite desta segunda-feira, no Estádio do Dragão, pelas 20h45, em duelo da 21.ª jornada da Liga portuguesa, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

O FC Porto tem quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado na tabela, e uma derrota caseira faria com que os leões ficassem a um ponto do líder. Por outro lado, se os dragões ganharem, cavam uma distância de sete pontos.

A equipa da casa tem três ausências - não conta com os lesionados de longa duração Nehuén Pérez e Luuk de Jong. William Gomes viu um cartão vermelho direto diante do Casa Pia e está suspenso. Martim Fernandes está recuperado de problemas físicos e deve alinhar de início.

Também as ausências do Sporting são de longa data. Geovany Quenda, Zeno Debast, Fotis Ioannidis e Salvador Blopa não contam para Rui Borges.

Desta forma, Farioli deve continuar a apostar no experientíssimo Thiago Silva no eixo da defesa, com Victor Froholdt no onze depois de ter jogado meia-hora contra o Casa Pia. Pablo Rosario deve continuar a merecer confiança no onze.

Após não ter sido poupado no último jogo, Ousmane Diomande deve também voltar ao onze e render Eduardo Quaresma, que tem jogado com uma máscara protetora na face. João Simões pode ser aposta em vez de Kochorashvili, com o trio Catamo-Trincão-Luis Guilherme atrás de Luis Suárez.

