O FC Porto vai continuar a jogar no Estádio do Dragão, enquanto espera por uma decisão final no processo relativo ao arremesso de material pirotécnico no jogo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, na primeira jornada da Liga, que tinha valido o castigo de um jogo de interdição do seu recinto, aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD).

O FC Porto recorreu do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) no passado dia 20, apresentando também uma providência cautelar com efeitos suspensivo até haver uma decisão final.

A providência foi aceite, o que significa que, até ser apreciado o recurso, o FC Porto vai continuar a jogar no Estádio do Dragão, começando, desde logo, pela receção ao Estoril-Praia, a 3 de novembro.