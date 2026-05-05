FC Porto: TAD confirma setores interditos por um jogo e multa às claques
Em causa estão os incidentes ocorridos no Estádio José Alvalade, em agosto do ano passado, e que resultaram em 17 feridos pela quebra de dois vidros de proteção
Em causa estão os incidentes ocorridos no Estádio José Alvalade, em agosto do ano passado, e que resultaram em 17 feridos pela quebra de dois vidros de proteção
Os setores destinados aos Grupos Organizados de Adeptos (GOA) vão ser interditados por um jogo, após ter sido confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.
Através do acórdão, é possível ler ainda que o clube vai ter de pagar uma multa de 3.825 euros. Em causa estão os incidentes ocorridos a 30 de agosto de 2025, quando o FC Porto se deslocou ao Estádio José Alvalade e venceu por 2-1. A quebra de dois vidros de proteção na zona dos adeptos azuis e brancos resultou em 17 feridos, sendo que todos tiveram de receber assistência médica.
Ora, o castigo deveria ser cumprido na receção dos azuis e brancos ao Santa Clara, na última jornada da Liga, mas o FC Porto vai recorrer ao Tribunal Central Administrativo Sul da decisão conhecida esta terça-feira.
Leia aqui a decisão do TAD na íntegra:
a.) Julgar improcedente o pedido de revogação do Acórdão recorrido que condenou a Demandante pela prática de uma infracção disciplinar p. e p. pelo art. 118.º, al. a), do RDLPFP, nas sanções de interdição temporária dos sectores correspondentes aos GOA por 1 (um) jogo, e de multa de 37,5 UC, a que corresponde o montante de €3.825,00 (três mil, oitocentos e vinte e cinco euros);
b.) Determinar que as custas são da responsabilidade da Demandante.