O FC Porto venceu no Estádio da Luz nesta sexta-feira, mas nem tudo foram boas notícias para a equipa de Sérgio Conceição.

Mehdi Taremi, autor do golo do triunfo frente ao Benfica saiu de campo com queixas e, ao passar pela zona mista, o avançado iraniano estava a coxear e com dores ao apoiar o pé direito.

O Maisfutebol ainda questionou o jogador se a possível lesão seria grave, mas a resposta foi impercetível.

Além de Taremi, no regresso à competição após leão, João Mário durou menos de 15 minutos em campo. O lateral entrou aos 58m e foi substituído aos 72, deixando o relvado em claras dificuldades.

Na conferência de imprensa, questionado sobre o jogador, Sérgio Conceição não se alongou muito: «O João Mário não está bonzinho, mas está mais ou menos», disse apenas.