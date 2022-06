O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, integra o onze do ano da edição passada da Liga portuguesa, eleito pelos treinadores e capitães da competição.

O atacante iraniano teve participação direta em 31 dos 86 golos dos dragões, tendo apontado 20 golos e distribuído 11 assistências. O camisola nove dos azuis e brancos alinhou em 2613 minutos e ainda recebeu cinco distinções de homem do jogo para a Liga.

Taremi foi o último nome conhecido e eleva assim para seis o número de jogadores dos campeões nacionais na equipa ideal do campeonato: Diogo Costa, Pepe, Mbemba, Vitinha e Otávio são os outros nomes que fazem dos dragões a equipa mais representada. Segue-se o Sporting, com três atletas (Porro, Matheus Reis e Matheus Nunes) e Benfica (Darwin) e Sp. Braga (Ricardo Horta), ambos com um.

A equipa ideal do campeonato português em 2021/22: