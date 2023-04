Sérgio Conceição estará privado de Taremi, Grujic e João Mário na receção do FC Porto ao Santa Clara, agendada para este sábado (20h30), no Estádio do Dragão.

O avançado e o médio cumprem castigo, enquanto o lateral debate-se com uma lesão. Esta manhã, João Mário esteve novamente remetido a tratamento.

«O João Mário está fora por lesão, não estará amanhã e possivelmente no próximo em condições», confirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.