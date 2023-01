O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, assegurou que a equipa não vai mudar os seus princípios por defrontar um adversário como o FC Porto, sem desvalorizar ainda o oponente, mas também sem o sobrevalorizar.

«Vamos apresentar o nosso futebol, não mudando por ser o FC Porto ou um adversário qualquer. Não desvalorizamos, isso é perigoso, tal como não podemos cair no erro de sobrevalorizar o adversário, porque senão, provavelmente, não vamos tirar o melhor de nós. Temos de roçar a perfeição, sabendo que perfeição não existe no futebol, mas temos de ser quase perfeitos a nível estratégico e de intensidade», considerou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 15.ª jornada da I Liga.

«Não vamos mudar a filosofia e, se mudarmos, terá de ser por mérito do adversário e não por demérito nosso. Vamos tentar jogar como temos jogado, com coragem com bola e a mesma organização sem bola. No final, perceberemos se fomos competentes o suficiente para contrariar o favoritismo do FC Porto», expressou o técnico dos gansos.

Para Filipe Martins, treinador da equipa que Sérgio Conceição considera ser a «surpresa» em 2022/23, «o desafio é ter o maior tempo possível a estratégia bem montada e organizada, cometendo o menor número de erros possível».

«Contra equipas com muita qualidade, normalmente os erros pagam-se caro. Foi isso que aconteceu no Benfica e no Sporting, foram pormenores que ditaram o jogo, sobretudo com o Benfica», sublinhou o técnico do atual quinto classificado, que soma 26 pontos.

Com Leonardo Lelo ainda em dúvida, Filipe Martins adiantou que o jogador vai fazer «um último teste» no sábado. «Tem trabalhado condicionado e está a melhorar. No entanto, só amanhã vou decidir se vale a pena arriscar ou não. Vamos entrar numa sequência de jogos muito importante para nós», mencionou.

De fora, estão o extremo brasileiro Léo Natel, com uma lesão prolongada, além do também médio Romário Baró, impossibilitado de alinhar por estar emprestado pelo FC Porto.

Seis pontos separam as duas equipas à partida para o jogo. O FC Porto tem 32 pontos.

O Casa Pia-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.