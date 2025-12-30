Thiago Silva já foi anunciado como reforço do FC Porto mas espera ainda por ser apresentado quando a janela de transferências de janeiro abrir. Até lá, tem aproveitado o tempo com a família, nomeadamente os filhos, que jogam no Chelsea.

Mesmo assim, o defesa experiente não deixou de fazer o 'trabalho de casa' e assistir ao jogo do FC Porto pela televisão. Os dragões venceram por 2-0 com um bis de Samu Aghehowa e Thiago Silva gravou o segundo golo, de grande penalidade, e partilhou no Instagram.

E Thiago vibrou, com uma interjeição, quando a bola entrou dentro da baliza. O brasileiro já fica a conhecer melhor os futuros companheiros, mesmo antes de chegar.

O defesa de 41 anos assinou até ao final desta temporada, num regresso ao clube que o trouxe para a Europa em 2004, mas onde não singrou.