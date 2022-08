O FC Porto iniciou esta segunda-feira a preparação para o clássico com o Sporting, em jogo referente à 3.ª jornada da Liga 2022/23, a realizar no Estádio do Dragão (sábado, 20h30).

Matheus Uribe e Marko Grujic, que foram substituídos devido a problemas físicos durante o confronto em Vizela (0-1), ficaram remetidos a tratamento, enquanto Wilson Manafá dividiu o seu tempo entre tratamento, ginásio e treino condicionado.

De acordo com os dragões, o médio colombiano está a recuperar de uma gastroenterite, enquanto o internacional pela Sérvia apresentou fadiga muscular no duelo da 2.ª jornada, no domingo à noite.

O plantel às ordens de Sérgio Conceição folga nesta terça-feira e regressa ao trabalho no dia seguinte, uma vez mais no CTFD PortoGaia.