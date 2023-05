FIGURA: Mehdi Taremi

O iraniano abriu o marcador e fez a assistência para o 3-0 com que Evanilson fechou o resultado ainda na primeira parte. Foi figura na ligação direta ao resultado ao estar em dois dos golos e confirmou também, este sábado, o estatuto de melhor marcador da edição 2022/23 da I Liga, com 22 golos marcados.

MOMENTO: enorme arrancada de Pepê de área a área para servir Taremi (8m)

Já privado do seu número oito, Tomás Händel, o Vitória viu Pepê, aos oito minutos, colocar a sua estrutura e a missão pelo triunfo num oito, quando arrancou praticamente da área defensiva até à linha final contrária para assistir Taremi no lance do 1-0. Uma iniciativa individual extraordinária de Pepê, que desbloqueou o marcador, já quando o FC Porto jogava em superioridade numérica.

OUTROS DESTAQUES:

Pepê: boa exibição do brasileiro, que começou a lateral-direito e se evidenciou com o lance do 1-0, numa arrancada impressionante para assistir para o golo inaugural de Taremi. Acabou o jogo mais à frente na meia hora final e com uma exibição regular e a mostrar serviço, quando Conceição lançou Rodrigo para o lado direito da defesa.

Otávio: um dos melhores em campo, numa exibição à Otávio. Garra, vontade e determinação e um golo no último jogo da época, o do 2-0, num remate cruzado em que bateu Bruno Varela para dar praticamente, aos 32 minutos, a sentença no jogo.

Tiago Silva: a entrada do médio, a par de Zé Carlos, para as saídas de Johnston e Jota ainda antes da meia hora de jogo, deu alguma capacidade de troca de bola e de progressão ao Vitória, mas foi difícil contrariar o contexto de um jogo em que a equipa de Moreno ficou muito cedo reduzida a dez elementos.

Evanilson: no regresso à titularidade, fechou a vitória do FC Porto com o 3-0.

Marcano: jogo seguro na defesa, atento nas marcações e a possíveis saídas perigosas do Vitória, anuladas. A exemplo disso, o lance em que ganha posição a Miguel Maga para colocar a bola imediatamente em Galeno, no lance que origina o 2-0.

Uribe: também de volta ao onze, tal como Evanilson, fez uma exibição consistente na provável despedida do FC Porto. Começou no meio campo e acabou a central, depois da saída de Pepe.

Bamba: numa tarde difícil para o Vitória, deu alguma qualidade e segurança no passe à equipa nas ligações da defesa para a frente, foi esforçado e conseguiu também ganhar alguns duelos.