O FC Porto recebe este sábado o Vitória de Guimarães, a partir das 18 horas, no Estádio do Dragão, em jogo da 34.ª e última jornada da edição 2022/23 da I Liga.

A equipa comandada por Sérgio Conceição tem 82 pontos e ainda esperança na revalidação do título, ainda que, para isso, esteja também de olho no que se vai passar na Luz, no Benfica-Santa Clara, à mesma hora.

A equipa de Roger Schmidt tem 84 pontos e, para haver festa no Dragão, o FC Porto precisa de vencer e, muito provavelmente, esperar uma derrota das águias com os açorianos. Isto salvo consiga uma goleada história frente aos minhotos, em caso de empate na Luz (veja aqui todas as contas).

Do lado do Vitória, que tem 53 pontos, mais dois do que o Arouca, joga-se pela defesa do quinto lugar. Uma vitória no Dragão sela o posto que dá entrada na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de 2023/24. O empate ou a derrota podem chegar, isto desde que o Arouca não vença à mesma hora em Portimão, pois os arouquenses têm vantagem no confronto direto.

Para este encontro, João Mário é baixa no FC Porto, devido a lesão. No Vitória, André André e Bruno Gaspar são baixas certas.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis do FC Porto-Vitória, jogo que pode seguir, tal como toda a jornada, ao minuto, no Maisfutebol.