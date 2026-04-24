Liga
Há 37 min
FC Porto vende em poucas horas todos os bilhetes para a Reboleira
Jogo da 31.ª jornada da Liga realiza-se no próximo domingo
RAS
Jogo da 31.ª jornada da Liga realiza-se no próximo domingo
RAS
O FC Porto esgotou em poucas horas todos os bilhetes de que dispunha para a visita à Amadora, no domingo (18h00), para defrontar o Estrela.
O período de venda iniciou-se às 10h00 desta sexta-feira, tendo o clube anunciado a lotação esgotada no setor que lhe está reservado no Estádio José Gomes pouco mais de quatro horas depois.
O encontro, referente à 31.ª jornada da Liga, é de extrema importância na corrida do FC Porto pela conquista do título de campeão nacional e segue-se à eliminação da Taça de Portugal, nas meias-finais, às custas do Sporting.
No próximo sábado, Francesco Farioli faz a antevisão da partida com o Estrela da Amadora às 11h30, no Olival.
Bilhetes esgotados 🔵⚪ https://t.co/eRjmmH9t58— FC Porto (@FCPorto) April 24, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS