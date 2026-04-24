O FC Porto esgotou em poucas horas todos os bilhetes de que dispunha para a visita à Amadora, no domingo (18h00), para defrontar o Estrela.

O período de venda iniciou-se às 10h00 desta sexta-feira, tendo o clube anunciado a lotação esgotada no setor que lhe está reservado no Estádio José Gomes pouco mais de quatro horas depois.

O encontro, referente à 31.ª jornada da Liga, é de extrema importância na corrida do FC Porto pela conquista do título de campeão nacional e segue-se à eliminação da Taça de Portugal, nas meias-finais, às custas do Sporting.

No próximo sábado, Francesco Farioli faz a antevisão da partida com o Estrela da Amadora às 11h30, no Olival.

RELACIONADOS
FC Porto: Zaidu ainda de fora no arranque da preparação da visita à Amadora
FC Porto: adeptos pedem o título após a eliminação da Taça de Portugal
Clássicos à lupa: o balanço dos duelos entre FC Porto, Sporting e Benfica