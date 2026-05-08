FC Porto viaja de barco até à Ribeira antes de celebrar nos Aliados
Clube divulgou detalhes da festa de dia 16 de maio
Clube divulgou detalhes da festa de dia 16 de maio
Se no Coreto já houve um pequeno teaser da festa de campeão nacional do FC Porto, no dia 2 de maio, o próximo dia 16 promete ser de 'arromba' na Cidade Invicta. Os dragões divulgaram mais detalhes sobre a celebração desse sábado.
Após receber o troféu de campeão, naquele que será o último jogo do campeonato, na receção ao Santa Clara, os dragões vão deslocar-se até ao rio Douro, numa iniciativa inédita, para fazerem um percurso de barco até à Ribeira, onde desembarcarão.
De seguida, os campeões nacionais prosseguem de autocarro até à Avenida dos Aliados, onde estará instalado um «megapalco» para o habitual desfile. Ainda haverá lugar a receção na Câmara Municipal do Porto, onde será prestado um voto de louvor ao FC Porto, além da saudação aos adeptos na varanda do edifício.
«Em terra e na água, o FC Porto será todo o terreno, num dia que promete criar memórias inesquecíveis na Famiglia Portista», afirmam os responsáveis do clube em comunicado.
O clube venceu o 31.º título de campeão nacional, quatro anos após a última conquista (consagrada no Estádio da Luz, diante do Benfica).
𝙅𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙖𝙩𝙚́ 𝙖𝙤𝙨 𝘼𝙡𝙞𝙖𝙙𝙤𝙨 🤩 𝙊 𝙁𝘾 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙨𝙖𝙞 𝙖̀ 𝙧𝙪𝙖 𝙖 𝟭𝟲 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙞𝙤 💙— FC Porto (@FCPorto) May 8, 2026
👉 Campeões Nacionais vão de barco até à Ribeira e de lá seguem para os Aliados em autocarro panorâmico
Subida à varanda da Câmara Municipal, desfile dos Campeões,… pic.twitter.com/xFpcmth33I