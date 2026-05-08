Se no Coreto já houve um pequeno teaser da festa de campeão nacional do FC Porto, no dia 2 de maio, o próximo dia 16 promete ser de 'arromba' na Cidade Invicta. Os dragões divulgaram mais detalhes sobre a celebração desse sábado.

Após receber o troféu de campeão, naquele que será o último jogo do campeonato, na receção ao Santa Clara, os dragões vão deslocar-se até ao rio Douro, numa iniciativa inédita, para fazerem um percurso de barco até à Ribeira, onde desembarcarão.

De seguida, os campeões nacionais prosseguem de autocarro até à Avenida dos Aliados, onde estará instalado um «megapalco» para o habitual desfile. Ainda haverá lugar a receção na Câmara Municipal do Porto, onde será prestado um voto de louvor ao FC Porto, além da saudação aos adeptos na varanda do edifício.

«Em terra e na água, o FC Porto será todo o terreno, num dia que promete criar memórias inesquecíveis na Famiglia Portista», afirmam os responsáveis do clube em comunicado.

O clube venceu o 31.º título de campeão nacional, quatro anos após a última conquista (consagrada no Estádio da Luz, diante do Benfica).