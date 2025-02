Em noite de homenagem a Pinto da Costa, naquele que foi o primeiro jogo no Estádio do Dragão após o falecimento do histórico presidente do FC Porto, um momento de inspiração de Fábio Vieira ainda fez a nação portista acreditar numa noite de verdadeira celebração, mas o Vitória, que nunca perdeu o atrevimento, desfez esses planos com um golo na reta final, apontado por Vando Félix. Os azuis e brancos falham a aproximação à dupla da frente, em mais um duro golpe numa época que se complica a cada jogo que passa.

Martín Anselmi vou a baralhar o naipe de atletas à sua disposição, tirou cinco novos trunfos, em relação à visita a Roma, mas, em campo, as coisas estiveram longe de resultar. Com um personalizado Tomás Pérez entre Zé Pedro e Otávio na linha defensiva, os dragões procuravam as alas para tentar encontrar o caminho da baliza contrária, sem grandes efeitos práticos.

RECORDE O FILME DO JOGO

A colocação de Pepê como ala direito, em constantes permutas com Gonçalo Borges, tinha esse propósito, mas até era pela esquerda, onde Francisco Moura subia com maior propósito, que o FC Porto ia criando algum frissom na zona defensiva vitoriana.

Ainda antes da meia hora, Pepê, em dia de aniversário, lesionou-se, levando à repescagem mais cedo do que o previsto de Samu, que andou numa autêntica montanha-russa até ao intervalo, oscilando entre o bom e o sofrível, com alguns passes totalmente a despropósito a deixarem o Dragão atónito.

O Vitória, sempre bem organizado, não teve de sofrer muito para suster o maior ímpeto ofensivo portista e, no fecho do primeiro tempo, desenhou alguns contra-ataques prometedores, que tiveram quase sempre Vando Félix como protagonista. O extremo esquerdo aproveitava os espaços dados por Gonçalo Borges e partia, destemido, rumo à baliza portista, falhando invariavelmente na finalização.

Um golo anulado a Namaso, por fora de jogo, e um par de remates para fora dos portistas foi o que de mais perigoso se viu em termos ofensivos, na primeira parte. A segunda, porém, foi bem diferente.

Só nos primeiros cinco minutos, o FC Porto colecionou três boas oportunidades para marcar, a melhor das quais negada por João Mendes, em esforço, a Namaso (48m).

Os dragões pareciam lançados para uma segunda parte de bom nível, mas não demoraram a emergir os fantasmas que continuam a assombrar a época dos azuis e brancos. Nelson Oliveira «gelou» (ainda mais) o Dragão ao minuto 55, quando atirou para o fundo da baliza de Diogo Costa, mas o lance acabou anulado por fora de jogo. Pouco depois, Otávio limpou, praticamente em cima da linha de golo, um cabeceamento de Borevkovic.

O Vitória reforçava a crença num final feliz na Invicta, até que, ao minuto 68, Fábio Vieira tirou da cartola um daqueles momentos só ao alcance de um predestinado. De fora da área, rematou para um golo capaz de levantar qualquer estádio.

O do Dragão respirava de alívio e o Vitória, até aí bastante atrevido, como que se eclipsou até à entrada para os derradeiros dez minutos, quando Borevkovic cabeceou para defesa atenta de Diogo Costa. O anticlímax no Dragão surgiu pouco depois. Vando Félix isolou-se desde o meio-campo e, no cara a cara com o guarda-redes portista, fez o 1-1.

O momento levou muita gente a abandonar as bancadas mais cedo, sinal da descrença que se vive, por estes dias, nas hostes portistas. E a verdade é que quem saiu aí pouco perdeu no que restou jogar, com o FC Porto a tentar, em desespero, tirar algo mais de um jogo que um bom Vitória soube capitalizar com um ponto.

No fim, as bancadas do Dragão despediram-se com assobios e apupos à equipa. A paciência começa a esgotar-se. E o tempo também.