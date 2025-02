FIGURA: Fábio Vieira

Num jogo sem exibições de encher o olho, o médio portista tem a nota inflacionada pelo golo que apontou, um momento de exaltação de toda a qualidade do seu pé esquerdo. Na primeira parte, baixou muitas vezes para «pegar» no jogo, sem grandes efeitos práticos. Saiu sob um forte aplauso vindo das bancadas, totalmente pelo golo de antologia.

MOMENTO: o golaço de Fábio Vieira, 68m

O Dragão ainda digeria um tento anulado ao Vitória quando Fábio Vieira inventou um golo que figurará nos momentos altos desta temporada. Bem ao seu estilo, puxou a bola para o pé esquerdo e, descaído pela direita, assinou um golaço. Bruno Varela bem voou, mas nada havia a fazer. Aquele pé esquerdo faz mesmo maravilhas.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Pérez

Em estreia no onze inicial, esteve muito sereno no eixo defensivo do FC Porto. Atento nos momentos defensivos, foi agressivo na tentativa de recuperar a bola e, com ela, mostrou boa qualidade de passe e capacidade em progredir no terreno. Uma exibição que deixou água na boca.

Rodrigo Mora

Longe de ter vivido a noite mais inspirada, o criativo do FC Porto dá uma qualidade extra ao jogo sempre que tem a bola na sua posse. Foi determinado, no regresso ao onze inicial, estando na origem de alguns dos lances de maior perigo dos portistas.

Tiago Silva

Um autêntico dínamo no meio-campo do Vitória, o jogo passa todo pelos seus pés. É uma referência na saída a jogar desde trás e, em zona mais adiantadas, dá qualidade ao jogo da sua equipa. O passe para golo de Nélson Oliveira, anulado por fora de jogo, é exemplo perfeito disso.

POSITIVO: Bom Vitória no Dragão

Atitude competitiva e organização do Vitória, que foi atrevido na primeira parte, mordaz no arranque da segunda e resiliente na forma como respondeu ao golo sofrido, não sucumbindo ao ambiente «quentinho» do Dragão. Exibição personalizada que foi, justamente, recompensada com um ponto pelo golo de Úmaro Embaló, na reta final.

NEGATIVO: Mais uma primeira parte para esquecer no FC Porto

Mais uma primeira parte sem grande coisa para contar do FC Porto. Dando o devido destaque à boa organização do Vitória em campo, os azuis e brancos continuam a ser pouco imaginativos na forma como tentam desmontar as defesas adversárias. Os lances de perigo rarearam até ao intervalo, um cenário muitas vezes visto, esta temporada, nos portistas.