Martin Anselmi promove muitas mudanças no onze do FC Porto para a receção ao Vitória, jogo da 23.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.

O treinador argentino lança o reforço Tomás Pérez que deverá juntar-se a Otávio e Zé Pedro no eixo defensivo e aposta num ataque muito móvel, com Rodrigo Mora, Danny Namaso e Gonçalo Borges, deixando Samu no banco.

Do lado do Vitória, destaque para a estreia absoluta de Relvas no eixo da defesa, enquanto o extremo guineense Vando Félix também se estreia como titular, depois de já ter somado 25 minutos distribuídos por quatro jogos na Liga.

As equipas oficiais:

FC PORTO: Diogo Costa; Zé Pedro, Tomás Pérez e Otávio; Pepê, Alan Varela, Fábio Vieira e Francisco Moura; Gonçalo Borges, Danny Namaso e Rodrigo Mora.

Suplentes: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Marcano, Eustáquio, William Gomes, Samu, Zaidu, André Franco e Deniz Gül.

VITÓRIA: Bruno Varela; Maga, Borevkovic, Filipe Relvas e João M. Mendes; Tomás Händel e Tiago Silva; Telmo Arcanjo, joão Mendes e Vando Félix; Nélson Oliveira.

Suplentes: Charles, Marco cruz, Umaro Embaló, Oscar Rivas, Beni, Samu, Hevertton Santos, Nuno Santos e Dieu Michel.