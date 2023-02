O FC Porto cumpriu a obrigação antes do clássico com o Sporting em Alvalade, na próxima jornada da Liga. Os dragões passaram pelo Vizela (2-0) em velocidade de cruzeiro, longe de deslumbrar, disfarçando as contrariedades com que se depararam no encontro referente à 19.ª ronda. Pepê (41m) e Taremi (86m) selaram o triunfo.

O campeão nacional em título viu o sinal verde e avançou, mantendo a desvantagem para o Benfica e as vantagens – no mínimo - sobre o Sp. Braga e o Sporting, que ainda não entrou em campo. Pelo caminho, Iván Marcano resistiu a ver um cartão amarelo que o afastaria do duelo da 20.ª jornada. O único e considerável percalço foi a lesão aparentemente grave de Wendell, já na etapa complementar.

FICHA DE JOGO

A formação azul e branca apresentou-se com o seu treinador (Sérgio Conceição) e o principal adjunto (Vítor Bruno) na bancada, face às expulsões no reduto do Marítimo. Teve ainda de superar as dificuldades no escalonamento do setor intermediário, perante as lesões de Otávio e Stephen Eustáquio e o castigo de Bernardo Folha.

Grujic teve direito a entrada direta no onze sem esconder alguma falta de ritmo competitivo e Evanilson regressou à titularidade para jogar na frente de ataque, com Taremi nas suas costas e Pepê e Galeno nos flancos. Porém, a ofensiva do FC Porto bateu na muralha do Vizela ao longo de uma primeira fase relativamente modesta no Estádio do Dragão.

Por isso, quando Igor Julião foi pressionado por Galeno e tocou para Evanilson, permitindo ao avançado assistir Pepê para o 1-0, os adeptos portistas suspiraram de alívio. Até então, a equipa da casa andava em círculos à procura de espaços e os visitantes não olhavam a meios para formar um bloco compacto à frente da defesa, saindo com algum critério.

A vantagem ao intervalo foi uma excelente notícia para o FC Porto após 45 minutos que ninguém irá recordar com grande saudade. Nem o árbitro Cláudio Pereira contribuiu para um bom espetáculo, assinando um desempenho pouco positivo.

Uma palavra para o Vizela, a realizar uma época tranquila a meio da tabela da Liga. Não será justo enfatizar as ausências da equipa portista se compararmos os orçamentos e percebermos que as segundas linhas dos dragões têm a obrigação fazerem mais e melhor que os homens de Tulipa.

A formação visitante tentou algo mais na segunda parte, é certo, fez o suficiente para manter o jogo em aberto até aos minutos finais. Porém, não criou verdadeiro perigo para a baliza à guarda de Diogo Costa, o que acaba por ser argumento curto para desfraldar a bandeira da competitividade.

Foi, em suma, um jogo morno no Estádio do Dragão, com poucas emoções para os mais de 40 mil espectadores que aproveitaram um horário aceitável para rumarem ao recinto azul e branco.

O FC Porto não aumentou a velocidade nem correu demasiados riscos, perante um Vizela que adotou igual medida calculista, aumentando somente a pressão no derradeiro quarto de hora. Quando o fez, acabou por abrir espaços na retaguarda.

Num desses momentos, João Mário irrompeu pelo flanco direito para fazer mais uma assistência, desta vez para Mehdi Taremi, que fixou o resultado final ao minuto 86. O golo da tranquilidade permitiu ainda a estreia do jovem Vasco Sousa na Liga portuguesa.

A equipa de Sérgio Conceição superou o derradeiro obstáculos antes do clássico de Alvalade, ainda que pelo meio – já na próxima quarta-feira – vá ao Estádio do Fontelo para defrontar o Académico de Viseu nos quartos de final da Taça de Portugal. Mês intenso para os dragões.