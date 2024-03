O FC Porto venceu este sábado o Vizela, por 4-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Pepe fez um autogolo aos 17m, mas os dragões viraram na segunda parte e chegaram mesmo à goleada, após o Vizela estar reduzido a dez, com a expulsão de Lacava, aos 48m.

Francisco Conceição (54m), Pepê (68m), Evanilson (77m) e Toni Martínez (89m) marcaram os golos dos dragões.

Ficha e filme do FC Porto-Vizela

Com este resultado, os dragões somam 58 pontos, menos três do que o Benfica e menos quatro do que o líder Sporting, ambos com menos um jogo. O Vizela é 17.º e penúltimo classificado, com 21 pontos.