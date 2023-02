Wendell teve de ser substituído por Zaidu ao minuto 59 do FC Porto-Vizela (2-0). O lateral esquerdo brasileiro lesionou-se e foi retirado em maca do relvado do Estádio do Dragão, perante os aplausos dos adeptos portistas.

De acordo com a informação divulgada pelo clube azul e branco, Wendell apresenta uma entorse no tornozelo direito.

O FC Porto regressa ao trabalho na segunda-feira (10h30), iniciando a preparação para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Académico, em Viseu.