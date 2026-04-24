Zaidu, ainda a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, falhou o regresso ao trabalho do plantel do FC Porto, que iniciou, esta sexta-feira, a preparação da visita à Amadora, no domingo (18h00), para defrontar o Estrela num encontro referente à 31.ª jornada da Liga.

Além do lateral nigeriano, figuram igualmente no boletim clínico dos dragões os lesionados de longa data Luuk de Jong e Samu, enquanto Nehuén Pérez voltou a integrar os trabalhos da equipa de forma condicionada.

Nota ainda para as presenças no treino dos jovens Tiago Andrade e João Teixeira, da equipa B portista.

No sábado, Francesco Farioli faz a antevisão do jogo com o Estrela da Amadora às 11h30, no Olival.