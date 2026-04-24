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Há 47 min
FC Porto: Zaidu ainda de fora no arranque da preparação da visita à Amadora
Lateral-esquerdo nigeriano continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito
RAS
Lateral-esquerdo nigeriano continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito
RAS
Zaidu, ainda a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, falhou o regresso ao trabalho do plantel do FC Porto, que iniciou, esta sexta-feira, a preparação da visita à Amadora, no domingo (18h00), para defrontar o Estrela num encontro referente à 31.ª jornada da Liga.
Além do lateral nigeriano, figuram igualmente no boletim clínico dos dragões os lesionados de longa data Luuk de Jong e Samu, enquanto Nehuén Pérez voltou a integrar os trabalhos da equipa de forma condicionada.
Nota ainda para as presenças no treino dos jovens Tiago Andrade e João Teixeira, da equipa B portista.
No sábado, Francesco Farioli faz a antevisão do jogo com o Estrela da Amadora às 11h30, no Olival.
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