Mais uma dor de cabeça para Sérgio Conceição. Zaidu voltou da seleção da Nigéria com uma lesão muscular e não treinou neste sábado, véspera do jogo dos dragões com o Portimonense.

Conceição já tinha admitido que não ia poder contar com Diogo Costa, Pepe, João Mário e Evanilson na partida, juntando-se a esse lote Zaidu, e ainda João Marcelo que também consta do boletim clínico.

O FC Porto defronta o conjunto algarvio neste domingo, às 20h30.