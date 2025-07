Têm sido dias de muitas mudanças no FC Porto e após serem confirmadas as negociações para a rescisão de Martín Anselmi, está agora em cima da mesa a saída de Andoni Zubizarreta, atual diretor-desportivo dos azuis e brancos.

De acordo com informação avançada por Rui Santos, o dirigente de 63 anos não deve continuar no cargo e a oficialização deverá acontecer em breve. Recorde-se que os dragões anunciaram recentemente as saídas de Fábio Vieira (emprestado pelo Arsenal) e de Marcano (em fim de contrato).

Recorde-se que Zubizarreta desempenha o papel de diretor-desportivo desde o primeiro dia que André Villas-Boas assumiu a presidência do FC Porto, em abril do ano passado.