Ronald Pereira, jogador do Estrela da Amadora, em declarações na zona de entrevistas da Sport TV, após a derrota com o FC Porto, no jogo de abertura da quinta jornada.

«Estamos de parabéns, demos o máximo frente uma equipa muito competitiva, mas a derrota não nos vai abalar.

Queríamos a vitória, mas o empate era o mais justo. Fomos superiores ao FC Porto, criámos mais oportunidades, mas o futebol é isto.

A nossa equipa competitiva e podemos dar mais. jogámos bem contra o Benfica e o FC Porto e temos de dar continuidade.»