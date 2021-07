Fábio Cardoso reforçou o FC Porto após temporadas de grande nível no Santa Clara. Porém, os adeptos portistas recuperaram nas redes sociais as ligações do defesa-central ao Benfica e uma entrada dura sobre Romário Baró, que gerou polémica em setembro de 2019.



Na reta final de um FC Porto-Santa Clara no Estádio do Dragão, para a Taça da Liga (1-0), Fábio Cardoso fez um carrinho perigoso sobre Romário Baró, que viria a abandonar o relvado de maca, a chorar.



O médio portista lesionou-se com gravidade e o clube fez críticas públicas à atitude do defesa-central, incluindo através do Dragões Diário, newsletter diária do FC Porto.



Na altura, Fábio Cardoso fez questão de desejar as melhores a Romário Baró, através das redes sociais. Quando foi apresentado como reforço azul e branco, voltou a abordar o tema: « Foi um lance em que não esperava que o Romário conseguisse chegar àquela bola, mas chegou primeiro e na altura não tive a noção da intensidade e da gravidade do toque. Só tive noção de tudo quando vi as imagens no balneário e fiz questão de esperar lá fora por ele para lhe pedir desculpa. Ficou tudo resolvido aí.»



Agora, os dois jogadores fizeram questão de posar juntos numa fotografia partilhada pelo FC Porto, confirmando que têm uma boa relação, agora como companheiros de equipa.