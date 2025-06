Já é conhecido o equipamento alternativo do FC Porto para a temporada de 2025/26 e a cor predominante é... o salmão.

Mas há mais. A segunda camisola aposta também em motivos florais, enchendo-se de camélias: as flores que povoam os jardins da cidade no final do Inverno desde o século XIX. O equipamento é aliás inspirado em «A cidade das camélias».

Através das redes sociais, a página da New Balance, patrocinadora dos dragões, divulgou a nova camisola do FC Porto e Sara Sampaio voltou a ser escolhida para vestir as novas cores do clube para a época que se avizinha.

Assista ao vídeo de apresentação do novo equipamento: