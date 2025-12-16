Alex Telles regressou ao Estádio do Dragão, em dia de aniversário, e aproveitou o momento para tirar algumas fotografias com adeptos e ainda receber um presente especial de André Villas-Boas.

Atualmente no Botafogo, o internacional brasileiro de 33 anos, mostrou-se feliz por voltar a uma casa que bem conhece e deixou rasgados elogios a Francesco Farioli, comparando o trabalho do técnico italiano... ao de Sérgio Conceição.

«Este é um FC Porto muito parecido ao de Sérgio Conceição, na minha época. Estão no caminho certo para voltarem a conquistar a Liga. Vivi aqui momentos que ficam para sempre e fui muito feliz nos quatro anos que joguei no FC Porto», afirmou.

Recorde-se que Francisco Moura é a única solução de Farioli para o lado esquerdo da defesa e essa posição deve ser reforçada no mercado de inverno. Alex Telles tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026, mas não deixa de ser o jogador com mais assistências no Estádio do Dragão (38).

