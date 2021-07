O plantel principal do FC Porto realizou esta terça-feira duas sessões de trabalho no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival

Bruno Costa, o terceiro reforço dos dragões para a temporada 2021/22, já foi integrado no grupo, tal como Tomás Esteves, lateral que esteve cedido ao Reading e que não participou nos primeiros dias da pré-época.



A equipa portista volta a treinar esta quarta-feira, de novo no Olival.