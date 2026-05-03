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Há 7 min
FOTOS e VÍDEOS: a festa do FC Porto no balneário... com charutadas
Jan Bednarek celebrou com um estilo que remete para... Sérgio Conceição
Jan Bednarek celebrou com um estilo que remete para... Sérgio Conceição
Celebrar um campeonato é motivo para excessos. Uma exceção após muitos dias de trabalho, ao longo de meses. É isso que a equipa do FC Porto está a vivenciar na madrugada deste domingo, após a conquista do 31.º título nacional.
O FC Porto mostrou momentos de descontração e muita alegria no balneário do Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Alverca (1-0), sendo que Jan Bednarek foi o mais expansivo de todos. O polaco fumou um charuto, a la Conceição, com outros jogadores a não resistirem a uma cervejinha.
Veja os vídeos da festa (que teve AVB pelo meio):
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