Celebrar um campeonato é motivo para excessos. Uma exceção após muitos dias de trabalho, ao longo de meses. É isso que a equipa do FC Porto está a vivenciar na madrugada deste domingo, após a conquista do 31.º título nacional.

O FC Porto mostrou momentos de descontração e muita alegria no balneário do Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Alverca (1-0), sendo que Jan Bednarek foi o mais expansivo de todos. O polaco fumou um charuto, a la Conceição, com outros jogadores a não resistirem a uma cervejinha.

Veja os vídeos da festa (que teve AVB pelo meio):