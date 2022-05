O FC Porto tem a possibilidade de sagrar-se campeão nacional no próximo sábado, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga, no clássico ante o Benfica, no Estádio da Luz (18 horas). Para que tal aconteça, os dragões precisam apenas de pontuar frente aos encarnados.

Esta hipótese surge pouco mais de 11 anos depois de o FC Porto ter festejado o título nacional da época 2010/11 no mesmo palco, depois de uma vitória por 2-1 ante o Benfica, na 25.ª de 30 jornadas dessa temporada.

Um triunfo por 2-1, com golos de Fredy Guarín (9m) e Hulk (26m, penálti), para um de Javier Saviola (17m, penálti) valeram os três pontos e a conquista matemática aos comandados de André Villas-Boas, numa época que foi de ouro para o FC Porto: também venceu a Supertaça, a Taça de Portugal e, claro está, a Liga Europa, na final ante o Sporting de Braga.

Onze anos depois dessa noite azul e branca de 3 de abril de 2011, onde estão os 18 dragões dessa ficha de jogo? Veja tudo sobre cada um deles na galeria associada. Antes, deixamos algumas pistas: um ainda é dragão, outro está do lado do Benfica, mas há muito mais curiosidades sobre o caminho que cada um deles tomou.

Não perca, a partir das 18 horas de sábado, tudo o que o Maisfutebol levará até si sobre o Benfica-FC Porto.